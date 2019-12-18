В Казани более тысячи человек эвакуированы из концертного зала

Как пишет агентство, эвакуация произошла в связи с полученными анонимными сообщениями о заложенной бомбе. В здании работали саперы, в настоящее время МВД разбирается в произошедшем.

Зрители пришли на выступление татарстанского пародиста Данира Сабирова.

На прошлой недели в десять школ Москвы поступили сообщения о минировании. Из зданий эвакуировали школьников и учителей.

