В Казани более тысячи человек эвакуированы из концертного зала

18 декабря 201922:59

Эвакуация более тысячи зрителей произошла из концертного зала «Уникс» в центре Казани. Об этом сообщает РИА Новости.

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Как пишет агентство, эвакуация произошла в связи с полученными анонимными сообщениями о заложенной бомбе. В здании работали саперы, в настоящее время МВД разбирается в произошедшем.

Зрители пришли на выступление татарстанского пародиста Данира Сабирова.

На прошлой недели в десять школ Москвы поступили сообщения о минировании. Из зданий эвакуировали школьников и учителей.

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ФОТО: pixabay.com // gazrock
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