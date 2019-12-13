В Москве из-за угрозы взрыва проверяют десять школ

В десять школ Москвы в пятницу утром поступили анонимные сообщения с угрозами взрывов. Как пишет ТАСС, из зданий эвакуируют школьников и учителей. На местах работают сотрудники экстренных служб и кинологи.

Напомним, в Москве и Санкт-Петербурге анонимные звонки с информацией о «минирований» объектов продолжают поступать с 28 ноября, пишет RT. В крупнейших городах почти ежедневно «минируют» суды и другие объекты. В минувший четверг в столице были проверены 140 объектов, эвакуированы были в общей сложности 50 тысяч человек.