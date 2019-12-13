В Москве из-за угрозы взрыва проверяют десять школ
В десять школ Москвы в пятницу утром поступили анонимные сообщения с угрозами взрывов. Как пишет ТАСС, из зданий эвакуируют школьников и учителей. На местах работают сотрудники экстренных служб и кинологи.
Напомним, в Москве и Санкт-Петербурге анонимные звонки с информацией о «минирований» объектов продолжают поступать с 28 ноября, пишет RT. В крупнейших городах почти ежедневно «минируют» суды и другие объекты. В минувший четверг в столице были проверены 140 объектов, эвакуированы были в общей сложности 50 тысяч человек.
Во вторник, 10 декабря, НСН писала, что сотрудники спецслужб проводят проверки в связи с сообщениями о минировании 25 станций столичной подземки. Об этом пишет РИА Новости, подчёркивая, что московский метрополитен продолжает работать в штатном режиме. При этом не уточняется, о каких именно станциях идет речь.
Помимо этого, анонимные сообщения о минировании во вторники поступили в адрес 10 районных судов города, отмечает Москва 24. Сообщается, что проверки проходят, в частности, в Головинском, Таганском, Люблинском, Бутырском и Преображениском районных судах. Некоторые их них уже вернулась к работе, подчёркивает РЕН ТВ.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене