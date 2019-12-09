В двух ТЦ в Подмосковье ищут взрывные устройства
Неизвестный сообщил о заложенных взрывных устройствах в двух торгово-развлекательных центрах «Вегас», которые располагаются в Московской области. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в экстренных службах. Источники отмечает, что сообщения с угрозой взрыва поступили в ТРЦ, расположенные в Красногорске и Видном.
Известно, что в торгово-развлекательные центры уже направились сотрудники экстренных служб. Также сообщается, что эвакуация сотрудников и посетителей не проводилась.
Ранее НСН писала, что крупный пожар, который произошёл в общежитии в Новой Москве, привёл к эвакуации из здания около 100 человек. Сообщалось, что возгорание произошло в здании, которое является частным хостелом, в дачном поселке Кокошкино в Линейном проезде.
В МЧС сообщали, что огонь распространился на 60 кв. метров. Причины возгорания устанавливаются.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Депутат: Красноярская биржа торгует лесом в ущерб региону
- В России значительно подорожает мобильная связь
- Генсек НАТО отказал России в статусе врага альянса
- Повысить зарплаты решила каждая четвертая компания в России
- Москалькова рассказала, почему в России нарушаются права человека