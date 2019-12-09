В двух ТЦ в Подмосковье ищут взрывные устройства

Неизвестный сообщил о заложенных взрывных устройствах в двух торгово-развлекательных центрах «Вегас», которые располагаются в Московской области. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в экстренных службах. Источники отмечает, что сообщения с угрозой взрыва поступили в ТРЦ, расположенные в Красногорске и Видном.

Известно, что в торгово-развлекательные центры уже направились сотрудники экстренных служб. Также сообщается, что эвакуация сотрудников и посетителей не проводилась.