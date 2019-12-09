В двух ТЦ в Подмосковье ищут взрывные устройства

9 декабря 201911:42

Неизвестный сообщил о заложенных взрывных устройствах в двух торгово-развлекательных центрах «Вегас», которые располагаются в Московской области. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в экстренных службах. Источники отмечает, что сообщения с угрозой взрыва поступили в ТРЦ, расположенные в Красногорске и Видном.

Известно, что в торгово-развлекательные центры уже направились сотрудники экстренных служб. Также сообщается, что эвакуация сотрудников и посетителей не проводилась.

В Москве эвакуируют здание Совета Федерации

Ранее НСН писала, что крупный пожар, который произошёл в общежитии в Новой Москве, привёл к эвакуации из здания около 100 человек. Сообщалось, что возгорание произошло в здании, которое является частным хостелом, в дачном поселке Кокошкино в Линейном проезде.

В МЧС сообщали, что огонь распространился на 60 кв. метров. Причины возгорания устанавливаются.

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ФОТО: depositphotos.com
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