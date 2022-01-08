В Казахстане снят с должности заместитель секретаря Совбеза Абдымомунов
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности замсекретаря Совбеза республики Азамата Абдымомунова, сообщается на сайте главы государства.
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«Распоряжением главы государства Абдымомунов Азамат Курманбекович освобожден от должности заместителя секретаря Совета безопасности Республики Казахстан», — цитирует сообщение Газета.ru.
Ранее Токаев проинформировал президента России Владимира Путина о том, что ситуации в республике стабилизируется и предложил провести видеоконференцию Совбеза ОДКБ. Российский лидер поддержал инициативу, однако, пока дата проведения совещания в онлайн формате не назначена.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru