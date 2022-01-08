В Казахстане снят с должности заместитель секретаря Совбеза Абдымомунов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности замсекретаря Совбеза республики Азамата Абдымомунова, сообщается на сайте главы государства.

Внутренние причины для внешнего вмешательства. Эксперты спорят об инициаторах беспорядков в Казахстане

«Распоряжением главы государства Абдымомунов Азамат Курманбекович освобожден от должности заместителя секретаря Совета безопасности Республики Казахстан», — цитирует сообщение Газета.ru.

Ранее Токаев проинформировал президента России Владимира Путина о том, что ситуации в республике стабилизируется и предложил провести видеоконференцию Совбеза ОДКБ. Российский лидер поддержал инициативу, однако, пока дата проведения совещания в онлайн формате не назначена.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БеспорядкиПолитикаКазахстан
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры