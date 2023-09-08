В Казахстане предотвратили попытку подрыва мавзолея и вооруженное нападение
Спецслужбы Казахстана предотвратили попытку подрыва мавзолея в Туркестане и вооруженное нападение в Астане. Об этом заявил замглавы Комитета национальной безопасности республики Руслан Сейсембаев.
Зампредседателя КНБ подчеркнул, что в стране сохраняется повышенная террористическая опасность. В год спецслужбы предотвращают не менее двух терактов.
«Только в этом году на ранней стадии приготовления сорвана попытка совершить подрыв самодельного взрывного устройства в мавзолее Ходжи Ахмеда Яссауи в Туркестане, а также попытка вооруженного нападения в местах массового скопления людей в Астане», — цитирует Сейсембаева портал Zakon.kz.
Между тем ФСБ России заявила о предотвращении теракта на объекте критической инфраструктуры в Калуге, который готовил житель региона — сторонник запрещенной в РФ террористической организации «Азов», пишет RT.
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