В Казахстане предотвратили попытку подрыва мавзолея и вооруженное нападение

Зампредседателя КНБ подчеркнул, что в стране сохраняется повышенная террористическая опасность. В год спецслужбы предотвращают не менее двух терактов.

«Только в этом году на ранней стадии приготовления сорвана попытка совершить подрыв самодельного взрывного устройства в мавзолее Ходжи Ахмеда Яссауи в Туркестане, а также попытка вооруженного нападения в местах массового скопления людей в Астане», — цитирует Сейсембаева портал Zakon.kz.

Между тем ФСБ России заявила о предотвращении теракта на объекте критической инфраструктуры в Калуге, который готовил житель региона — сторонник запрещенной в РФ террористической организации «Азов», пишет RT.

