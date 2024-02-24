В Казахстане четыре ребенка погибли при пожаре в жилом доме
Пожар произошел в двухквартирном жилом доме в селе Талды Карагандинской области Казахстана, погибли четыре ребенка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный департамент по ЧС.
Возгорание произошло 23 февраля. В строении загорелись вещи, мебель, оконные и дверные блоки на площади 10 кв. м.
«В результате пожара погибли 4 ребенка - 2019 года рождения, 2020 года рождения, 2021 года рождения, 2022 года рождения. На момент пожара дети находились в доме одни, родители отсутствовали», — указали в департаменте.
По факту ЧП возбуждено уголовное дело, назначены экспертизы. Специалисты устанавливают причины и обстоятельства пожара.
Ранее один человек погиб в результате возгорания в квартире многоэтажного дома на юге Москвы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru