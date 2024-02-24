В Казахстане четыре ребенка погибли при пожаре в жилом доме

Возгорание произошло 23 февраля. В строении загорелись вещи, мебель, оконные и дверные блоки на площади 10 кв. м.

«В результате пожара погибли 4 ребенка - 2019 года рождения, 2020 года рождения, 2021 года рождения, 2022 года рождения. На момент пожара дети находились в доме одни, родители отсутствовали», — указали в департаменте.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело, назначены экспертизы. Специалисты устанавливают причины и обстоятельства пожара.

Ранее один человек погиб в результате возгорания в квартире многоэтажного дома на юге Москвы.

