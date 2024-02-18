При пожаре в квартире на юге Москвы погиб человек

В результате возгорания в квартире многоэтажного дома на юге Москвы погиб человек, сообщила столичная прокуратура в своем Telegram-канале.

Пожар в «Известия холл» произошел из-за аварийного режима работы электросети

Инцидент произошел в районе Северное Чертаново. Жертвой пожара стал мужчина 1950 года рождения. Один человек пострадал.

Столичное управление Следственного комитета начало доследственную проверку. Причину возгорания установят по результатам пожарно-технической экспертизы.

На улице Верхние Поля в Москве 13 февраля сгорела квартира из-за неисправного аппарата для сладкой ваты. Жертвой пожара стала трехлетняя девочка, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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