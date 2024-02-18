При пожаре в квартире на юге Москвы погиб человек
В результате возгорания в квартире многоэтажного дома на юге Москвы погиб человек, сообщила столичная прокуратура в своем Telegram-канале.
Инцидент произошел в районе Северное Чертаново. Жертвой пожара стал мужчина 1950 года рождения. Один человек пострадал.
Столичное управление Следственного комитета начало доследственную проверку. Причину возгорания установят по результатам пожарно-технической экспертизы.
На улице Верхние Поля в Москве 13 февраля сгорела квартира из-за неисправного аппарата для сладкой ваты. Жертвой пожара стала трехлетняя девочка, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru