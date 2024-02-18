При пожаре в квартире на юге Москвы погиб человек

Горняков шахты «Таштагольская» в Кузбассе эвакуируют из-за горного удара магнитудой 2,4 ВС РФ заняли четыре опорных пункта ВСУ в районе населенного пункта Работино на запорожском направлении Париж тестирует дроны-камикадзе нового поколения Государственные компании в России активно помогают малому бизнесу Россияне активно покупают недвижимость в ОАЭ, Таиланде и на Бали