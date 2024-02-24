СМИ: При пожаре на востоке Китая погибли 15 человек

Пожар вспыхнул в жилом доме в Нанкине в провинции Цзянсу на востоке Китая, в результате ЧП погибли 15 человек. Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на местные власти.

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По данным агентства, о возгорании стало известно в пятницу около 04:39. Огонь потушили примерно в 06:00, поисково-спасательная операция на месте ЧП завершилась спустя восемь часов. Отмечается, что в результате пожара 15 человек погибли, 44 пострадали.

Как показало предварительное расследование, огонь вспыхнул на первом этаже, где находились электрические мопеды. Установление обстоятельств происшествия продолжается.

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ФОТО: РИА Новости
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