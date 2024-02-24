СМИ: При пожаре на востоке Китая погибли 15 человек
Пожар вспыхнул в жилом доме в Нанкине в провинции Цзянсу на востоке Китая, в результате ЧП погибли 15 человек. Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на местные власти.
По данным агентства, о возгорании стало известно в пятницу около 04:39. Огонь потушили примерно в 06:00, поисково-спасательная операция на месте ЧП завершилась спустя восемь часов. Отмечается, что в результате пожара 15 человек погибли, 44 пострадали.
Как показало предварительное расследование, огонь вспыхнул на первом этаже, где находились электрические мопеды. Установление обстоятельств происшествия продолжается.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: При пожаре на востоке Китая погибли 15 человек
- Губернатор Артамонов: На НЛМК загорелся цех
- Роскосмос: Орбиту МКС подняли на три километра
- СМИ: На Новолипецком металлургическом комбинате произошел пожар
- Экс-президента Туниса заочно приговорили к восьми годам заключения
- У границ Китая с Казахстаном и Киргизией произошло землетрясение
- В США два человека погибли при крушении вертолета нацгвардии
- Маск обвинил нейросеть Google в «расистском» программировании
- Американские истребители перехватили аэростат на западе США
- Над Курской и Тульской областями уничтожили два БПЛА
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru