В Каталонии при наводнении погиб человек, пять пропали без вести
В Каталонии жертвой наводнения, вызванного сильными дождями, стал один мужчина, еще пять человек числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на службу Гражданской защиты.
Отмечается, что в результате буйства стихии еще несколько человек пострадали. В Каталонии 24 октября объявлено днем траура.
Последствиями наводнения также стало отключение электричества, размытие автодорог. По данным спасательных служб, в регионе всего зафиксировано более 2,5 тысяч различных инцидентов.
На прошлой неделе в Каталонии прошли митинги против судебного решения, согласно которому каталонские политики были приговорены к срокам до 13 лет лишения свободы. Позиция ЕС, несмотря на то, что Брюссель сразу отстранился от каталонской проблемы, попутно пригрозив Каталонии потерей членства в ряде международных организаций, сыграла роль в самом приговоре, рассказала в эфире НСН старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Екатерина Черкасова.
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