В Каталонии при наводнении погиб человек, пять пропали без вести

В Каталонии жертвой наводнения, вызванного сильными дождями, стал один мужчина, еще пять человек числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на службу Гражданской защиты.

Отмечается, что в результате буйства стихии еще несколько человек пострадали. В Каталонии 24 октября объявлено днем траура.

Последствиями наводнения также стало отключение электричества, размытие автодорог. По данным спасательных служб, в регионе всего зафиксировано более 2,5 тысяч различных инцидентов.