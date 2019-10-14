Безразличие ЕС смягчило приговоры каталонским лидерам протеста

«Что касается самого приговора, он гораздо мягче, чем мог бы быть. Потому что Жункерасу и части других деятелей грозило до 30 лет тюрьмы, поскольку им были предъявлены обвинения в мятеже. Они были сняты в ходе судебного разбирательства, и здесь как раз на это решение оказала влияние позиция ЕС. Мы знаем, что, когда Пучдемон бежал в Бельгию, и был выдан ордер на его арест, бельгийское правосудие не признало его виновным в мятеже. И впоследствии это было подтверждено в Германии, где он тоже был арестован. Дело в том, что в уголовном законодательстве этих стран просто нет такой статьи. И поэтому Испания отозвала свой ордер на его арест, потому что она хотела его судить по обвинению в мятеже. Теперь ситуация изменилась, поскольку мятеж не был признан и в Испании. В этом смысле, я думаю, что вопрос о выдаче Пучдемона будет ещё раз поставлен», — заявила Черкасова.

Действительно, судья Верховного суда Испании Пабло Льярена выдал новый европейский ордер на арест экс-главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона. Однако в нём по-прежнему сохраняются статьи «подстрекательство к мятежу» и «растрата». В общей сложности суд Мадрида ранее приговорил 12 лидеров каталонского отделения к тюремным срокам — максимальный срок получил бывший замглавы правительства Каталонии Ориол Жункерас. Он будет заключён на 13 лет, хотя изначально прокурор просил приговорить к 25 годам лишения свободы.

