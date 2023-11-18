Финские пограничники применили газ против группы людей на границе РФ
Финские пограничники применили газовые баллончики против группы мигрантов, прибывших к пограничному пункту Ниирала из России. Об этом сообщает телеканал MTV3.
По данным СМИ, в пятницу примерно 30 человек прибыли к погранпереходу пешком и на велосипеде и попытались пересечь границу.
«Пограничники их остановили. Одному из прибывших распылили газ в лицо, когда он пытался пробежать мимо пограничников», — отмечает телеканал.
Как сообщил замглавы пограничной службы Северной Карелии в Финляндии Самули Муртонен телерадиоканалу Yle, гах применили против группы, которая «не подчинялась приказам и словам пограничника».
Ранее правительство Финляндии решило до 18 февраля 2024 года закрыть КПП на границе на юго-востоке страны, ближайшие к Санкт-Петербургу, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Меры были приняты из-за ухудшения ситуации с миграцией на границе с РФ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru