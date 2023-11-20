Премьер Финляндии: переговоры с РФ по границе окончились безрезультатно
Глава правительства Финляндии Петтери Орло заявил, что Хельсинки провел переговоры с Москвой по ситуации на границе и беженцам из стран Африки и Ближнего Востока. Трансляцию брифинга премьер-министра вели финские СМИ.
По словам Орло, переговоры прошли безуспешно. Прогресса между сторонами достигнуто не было, констатировал политик.
Глава правительства допустил принятие новых ограничений при ухудшении ситуации с беженцами на границе. Финляндия может в короткие сроки полностью закрыть оставшиеся контрольно-пропускные пункты, добавил он.
Ранее начальник финского погранпункта Вартиус Йоуко Киннунен обвинил Россию в выдворении мигрантов на территорию республики.
В минувшую субботу Финляндия закрыла четыре пограничных пункта на юго-востоке страны. Решение будет действовать до 18 февраля 2024 года, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru