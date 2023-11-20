Премьер Финляндии: переговоры с РФ по границе окончились безрезультатно

По словам Орло, переговоры прошли безуспешно. Прогресса между сторонами достигнуто не было, констатировал политик.

Глава правительства допустил принятие новых ограничений при ухудшении ситуации с беженцами на границе. Финляндия может в короткие сроки полностью закрыть оставшиеся контрольно-пропускные пункты, добавил он.

Ранее начальник финского погранпункта Вартиус Йоуко Киннунен обвинил Россию в выдворении мигрантов на территорию республики.

В минувшую субботу Финляндия закрыла четыре пограничных пункта на юго-востоке страны. Решение будет действовать до 18 февраля 2024 года, напоминает «Радиоточка НСН».

