В Карелии в ДТП погибли четыре человека

Две легковые машины столкнулись на трассе Р-21 «Кола» в Карелии, в результате погибли четыре человека, трое пострадали. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

В ДТП на федеральной трассе в Рязанской области пострадали семь человек

Отмечается, что ДТП произошло на 400-м км трассы. Согласно данным, среди пострадавших двое детей.

Ранее, 22 января, два человека погибли в автомобильной аварии с участием «Газели» и Lada Priora в Дербентском районе Дагестана. ДТП произошло на федеральной трассе «Кавказ», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:КарелияДТП

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