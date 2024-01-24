В Карелии в ДТП погибли четыре человека
24 января 202421:02
Две легковые машины столкнулись на трассе Р-21 «Кола» в Карелии, в результате погибли четыре человека, трое пострадали. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Отмечается, что ДТП произошло на 400-м км трассы. Согласно данным, среди пострадавших двое детей.
Ранее, 22 января, два человека погибли в автомобильной аварии с участием «Газели» и Lada Priora в Дербентском районе Дагестана. ДТП произошло на федеральной трассе «Кавказ», передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru