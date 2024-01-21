В ДТП на федеральной трассе в Рязанской области пострадали семь человек

На трассе М-5 «Урал» в Рязанской области столкнулись грузовик Man и компакт-вэн Chevrolet, сообщила региональная Госавтоинспецкция в своем Telegram-канале.

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Столкновение произошло на 191-м километре трассы. Пострадали водители компакт-вэна и грузовика и пять пассажиров.

Информации о состоянии пострадавших нет. Им оказывают медицинскую помощь.

Ранее на юго-востоке Москвы автомобиль въехал в остановку общественного транспорта. Травмы получили пять человек, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:АвтомобилиДТПРязанская Область

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