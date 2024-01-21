В ДТП на федеральной трассе в Рязанской области пострадали семь человек
21 января 202419:45
На трассе М-5 «Урал» в Рязанской области столкнулись грузовик Man и компакт-вэн Chevrolet, сообщила региональная Госавтоинспецкция в своем Telegram-канале.
Столкновение произошло на 191-м километре трассы. Пострадали водители компакт-вэна и грузовика и пять пассажиров.
Информации о состоянии пострадавших нет. Им оказывают медицинскую помощь.
Ранее на юго-востоке Москвы автомобиль въехал в остановку общественного транспорта. Травмы получили пять человек, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru