Два человека погибли в автоаварии с «Газелью» и легковушкой в Дагестане

Два человека погибли в автомобильной аварии с участием «Газели» и Lada Priora в Дербентском районе Дагестана, сообщает «РЕН ТВ».

Пять человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Петербурге

ДТП произошло на федеральной трассе «Кавказ». Водитель «Газель» врезался в Lada Priora и опрокинулся, сбив пешехода - 68-летнюю женщину, которая стояла на обочине.

В результате ДТП женщина скончалась на месте происшествия. Также погиб 44-летний пассажир Lada.

Ранее в ДТП на федеральной трассе в Рязанской области пострадали семь человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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