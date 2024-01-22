Два человека погибли в автоаварии с «Газелью» и легковушкой в Дагестане
22 января 202401:48
Два человека погибли в автомобильной аварии с участием «Газели» и Lada Priora в Дербентском районе Дагестана, сообщает «РЕН ТВ».
ДТП произошло на федеральной трассе «Кавказ». Водитель «Газель» врезался в Lada Priora и опрокинулся, сбив пешехода - 68-летнюю женщину, которая стояла на обочине.
В результате ДТП женщина скончалась на месте происшествия. Также погиб 44-летний пассажир Lada.
Ранее в ДТП на федеральной трассе в Рязанской области пострадали семь человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru