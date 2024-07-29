В Карелии нашли живыми четверых пропавших после размыва дамбы
Четырех человек, пропавших после размыва дамбы между 10 и 11 шлюзами Беломорско-Балтийского канала в Карелии, нашли живыми. Об этом сообщает ТАСС.
Как сообщили агентству в оперативных службах, специалисты обнаружили двух человек, в том числе ребенка. Позже в управлении МЧС по региону заявили, что нашли живыми еще двоих пропавших.
«Найдено еще двое людей — 1 взрослый и 1 ребенок», — сообщили спасатели, подчеркнув, что людей передали медикам.
Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что при ЧП на Беломорско-Балтийском канале пострадали девять человек, троих спасли, велись поиски шестерых пропавших. К работам были привлечены 76 спасателей и 19 единиц техники, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru