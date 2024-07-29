После ЧП на Беломорско-Балтийском канале шесть человек пропали без вести
Шесть человек пропали после ЧП на Беломорско-Балтийском канале. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что между 10 и 11 шлюзом канала была размыта установленная на время реконструкции временная перемычка. Как отметил руководитель республики, при шлюзе числятся 11 человек, а по направлению движения сброса воды расположен дачный кооператив «Балтийский», пишет RT.
По данным оперативных служб, в результате ЧП пострадали три человека. Еще шестеро пропали без вести, ведутся поиски. Позже Парфенчиков сообщил, что, по предварительным данным, при аварии пострадали девять человек. Трое были спасены, поисками шести пропавших занимаются 76 сотрудников МЧС и 19 единиц техники.
Как уточнили власти Сегежского муниципального округа, временную перемычку между шлюзами размыло в поселке Надвоицы. В округе ввели режим чрезвычайной ситуации.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru