В Карачаево-Черкессии задержали исламистов, призывавших к халифату на Северном Кавказе

В Карачаево-Черкессии спецслужбы задержали пятерых исламистов из экстремистской религиозной организации «Ат-Такфир Валь-Хиджры» (запрещена в РФ). Они выступали с призывами создать халифат на Северном Казвказе.

О проведенной спецоперации сообщили в Федеральной службе безопасности России (ФСБ). Там отметили, что в ходе задержания у исламистов была изъята экстремистская литература, а также травматический пистолет, приспособленный под стрельбу боевыми патронами, боеприпасы к нему, обрез охотничьего ружья, пневматический пистолет и холодное оружие, пишут «Известия».

Во Владикавказе поймали террориста, готовившего взрыв

Следствие полагает, то злоумышленники занимались вербовкой новых членов радикальной организации, вели пропаганду экстремизма и выступали за создание на Северном Кавказе халифата, передает RT.

Ранее было опубликовано видео задержания сторонника ИГ (террористическая организация, запрещенная в РФ) во Владикавказе.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/ФСБ России
ТЕГИ:Северный КавказИсламистыФСБ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры