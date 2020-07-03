В Карачаево-Черкессии задержали исламистов, призывавших к халифату на Северном Кавказе
В Карачаево-Черкессии спецслужбы задержали пятерых исламистов из экстремистской религиозной организации «Ат-Такфир Валь-Хиджры» (запрещена в РФ). Они выступали с призывами создать халифат на Северном Казвказе.
О проведенной спецоперации сообщили в Федеральной службе безопасности России (ФСБ). Там отметили, что в ходе задержания у исламистов была изъята экстремистская литература, а также травматический пистолет, приспособленный под стрельбу боевыми патронами, боеприпасы к нему, обрез охотничьего ружья, пневматический пистолет и холодное оружие, пишут «Известия».
Следствие полагает, то злоумышленники занимались вербовкой новых членов радикальной организации, вели пропаганду экстремизма и выступали за создание на Северном Кавказе халифата, передает RT.
Ранее было опубликовано видео задержания сторонника ИГ (террористическая организация, запрещенная в РФ) во Владикавказе.
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