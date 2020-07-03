В Карачаево-Черкессии задержали исламистов, призывавших к халифату на Северном Кавказе

В Карачаево-Черкессии спецслужбы задержали пятерых исламистов из экстремистской религиозной организации «Ат-Такфир Валь-Хиджры» (запрещена в РФ). Они выступали с призывами создать халифат на Северном Казвказе.

О проведенной спецоперации сообщили в Федеральной службе безопасности России (ФСБ). Там отметили, что в ходе задержания у исламистов была изъята экстремистская литература, а также травматический пистолет, приспособленный под стрельбу боевыми патронами, боеприпасы к нему, обрез охотничьего ружья, пневматический пистолет и холодное оружие, пишут «Известия».