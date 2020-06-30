Появилось видео задержания сторонника ИГ во Владикавказе
ФСБ опубликовала видео задержания сторонника запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ), готовившего взрыв во Владикавказе.
Ранее во вторник сообщалось, что гражданин России 1990 года рождения готовился взорвать самодельное взрывное устройство у одного из административных зданий республиканского центра.
Затем он собирался уехать на Ближний Восток и присоединиться к ИГ, передает RT. Правоохранительные органы завели уголовное дело по статье об участии в деятельности террористической организации.
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