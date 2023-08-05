В Канске ввели режим ЧС после взрыва газа в жилом доме
Режим чрезвычайной ситуации ввели в городе Канске Красноярского края после взрыва газа в жилой пятиэтажке. Об этом сообщили в мэрии города.
«Для органов управления и сил муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций ... введен режим функционирования "Чрезвычайная ситуация"», — указано в сообщении на сайте администрации.
Меры действуют с 20:00 4 августа.
Накануне в Канске произошел взрыв бытового газа в жилом доме, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». По данным Минздрава Красноярского края, за помощью медиков обратились 13 человек, семеро госпитализированы, причем двое из них находятся в тяжелом состоянии. Как сообщили в Следственном комитете РФ, в здании проводилась замена труб газового оборудования. Правоохранители возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при строительных работах, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru