Четыре человека пострадали при взрыве в жилом доме в Канске

Газ взорвался в пятиэтажке в городе Канске в Красноярском крае, сообщили в МВД.

В жилом доме в Нижнекамске произошел взрыв газа

В результате происшествия пострадали четыре человека, отметили в ведомстве.

На днях неизвестный мужчина бросил учебную гранату в автомобиль рядом с одним из небоскребов комплекса «Москва-Сити», напоминает RT.

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ФОТО: МВД
ТЕГИ:ПострадавшиеКрасноярский КрайВзрыв Газа

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