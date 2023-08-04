Четыре человека пострадали при взрыве в жилом доме в Канске
4 августа 202315:13
Газ взорвался в пятиэтажке в городе Канске в Красноярском крае, сообщили в МВД.
В результате происшествия пострадали четыре человека, отметили в ведомстве.
На днях неизвестный мужчина бросил учебную гранату в автомобиль рядом с одним из небоскребов комплекса «Москва-Сити», напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru