В Самаре застрелен бывший мэр Тархов, следствие подозревает его внучку
Бывший мэр Самары Виктор Тархов и его супруга были застрелены, по подозрению в их убийстве задержана внучка экс-градоначальника. Об этом сообщает RTVI со ссылкой на источник в Следственном управлении СКР по Самарской области.
По информации собеседника издания, преступление произошло около месяца назад, вскоре после возвращения Тархова и его жены из Финляндии. Подозреваемая находится под стражей, однако отказывается давать показания. Источник утверждает, что она отправляла сообщения с телефонов убитых.
Виктор Тархов занимал пост мэра Самары с 2006 по 2010 год. Его дочь Людмила в 2022 году была приговорена к семи годам лишения свободы по обвинению в вымогательстве 200 миллионов рублей у депутата областной думы.
В 2023 году Тархов отмечал 75-летний юбилей, передает «Радиоточка НСН».
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