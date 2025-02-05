В Самаре застрелен бывший мэр Тархов, следствие подозревает его внучку

Бывший мэр Самары Виктор Тархов и его супруга были застрелены, по подозрению в их убийстве задержана внучка экс-градоначальника. Об этом сообщает RTVI со ссылкой на источник в Следственном управлении СКР по Самарской области.

По информации собеседника издания, преступление произошло около месяца назад, вскоре после возвращения Тархова и его жены из Финляндии. Подозреваемая находится под стражей, однако отказывается давать показания. Источник утверждает, что она отправляла сообщения с телефонов убитых.