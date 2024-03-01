В Камеруне по меньшей мере 13 человек погибли в ДТП
1 марта 202409:37
Авария с участием двух автомобилей произошла на севере Камеруна. Об этом сообщает Xinhua, ссылаясь на источники в местной полиции.
По данным агентства, причиной ДТП стала лопнувшая шина на одном из авто. В результате аварии погибли как минимум 13 человек.
Известно, что в числе жертв автокатастрофы шесть детей.
Ранее в Тюмени столкнулись два пассажирских автобуса, пострадали два человека, напоминает Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Камеруне по меньшей мере 13 человек погибли в ДТП
- В ДТП в подмосковной Кашире погибли три человека
- Концерты Алены Свиридовой в Волгограде и Петербурге перенесли
- СМИ: В академии ВКС четырех преподавателей арестовали за махинации
- Мэр Дзержинска: Жертв и разрушений после уничтожения БПЛА над городом нет
- Трех теневых банкиров задержали в Ярославле
- В Полтавской области Украины произошло землетрясение
- Системный аналитик, продавец и няня попали в топ высокооплачиваемых вакансий
- Над Белгородской и Нижегородской областями нейтрализовали четыре дрона ВСУ
- Япония ввела санкции против «Калашникова», «Уралвагонзавода» и «Алмаз-Антея»
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru