В Камеруне по меньшей мере 13 человек погибли в ДТП

Авария с участием двух автомобилей произошла на севере Камеруна. Об этом сообщает Xinhua, ссылаясь на источники в местной полиции.

В Индии в ДТП с пикапом погибли 14 человек

По данным агентства, причиной ДТП стала лопнувшая шина на одном из авто. В результате аварии погибли как минимум 13 человек.

Известно, что в числе жертв автокатастрофы шесть детей.

Ранее в Тюмени столкнулись два пассажирских автобуса, пострадали два человека, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: Пресс-служба прокуратуры Москвы
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