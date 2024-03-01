В Камеруне по меньшей мере 13 человек погибли в ДТП

По данным агентства, причиной ДТП стала лопнувшая шина на одном из авто. В результате аварии погибли как минимум 13 человек.

Известно, что в числе жертв автокатастрофы шесть детей.

Ранее в Тюмени столкнулись два пассажирских автобуса, пострадали два человека, напоминает Ura.ru.

