В Индии в ДТП с пикапом погибли 14 человек

Известно, что ЧП произошло около 01:30 в округе Диндори, когда группа сельских жителей возвращалась домой после религиозного мероприятия. Как минимум 14 человек погибли, еще более 20 пострадали.

Главный министр штата Мадхья-Прадеш Мохан Ядав выразил соболезнования близким жертв и объявил о выплате семьям компенсации в 400 тысяч рупий ($4,8 тысячи).

«Районной администрации были даны инструкции по надлежащему обращению с пострадавшими. По указанию главного министра, министр кабинета министров Сампатия Уикей выехал в Диндори», — сообщила канцелярия министра на своей странице в соцсети X.

Ранее в Забайкальском крае женщина без прав за рулем Toyota Corolla, не справившись с управлением, врезалась в электроопору. В результате водитель и двое ее пассажиров погибли, пишет «Свободная пресса».

