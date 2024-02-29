В Индии в ДТП с пикапом погибли 14 человек
Авария с пикапом произошла в штате Мадхья-Прадеш в Индии, погибли не менее 14 человек. Об этом сообщили в полиции штата.
Известно, что ЧП произошло около 01:30 в округе Диндори, когда группа сельских жителей возвращалась домой после религиозного мероприятия. Как минимум 14 человек погибли, еще более 20 пострадали.
Главный министр штата Мадхья-Прадеш Мохан Ядав выразил соболезнования близким жертв и объявил о выплате семьям компенсации в 400 тысяч рупий ($4,8 тысячи).
«Районной администрации были даны инструкции по надлежащему обращению с пострадавшими. По указанию главного министра, министр кабинета министров Сампатия Уикей выехал в Диндори», — сообщила канцелярия министра на своей странице в соцсети X.
Ранее в Забайкальском крае женщина без прав за рулем Toyota Corolla, не справившись с управлением, врезалась в электроопору. В результате водитель и двое ее пассажиров погибли, пишет «Свободная пресса».
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