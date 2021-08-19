В Каменске-Уральском в ДТП погибла пенсионерка с внучкой

ДТП произошло вечером 18 августа на улице Пушкина, где водитель автомобиля «Мазда» допустил наезд на двух пешеходов. После этого их отбросило на встречный автомобиль «Рено».

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства аварии, опрашивают водителей и очевидцев.

Ранее на дороге М-8 «Холмогоры» в Александровском районе Владимирской области столкнулись пассажирский автобус и грузовик c полуприцепом. В результате ДТП пострадали 22 человека, 16 были госпитализированы.

