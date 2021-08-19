В Каменске-Уральском в ДТП погибла пенсионерка с внучкой

В Каменске-Уральском в результате автоаварии погибли женщина 1952 года рождения и ее 8-летняя внучка, сообщает Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

В Бурятии 19 человек пострадали в ДТП с автобусом

ДТП произошло вечером 18 августа на улице Пушкина, где водитель автомобиля «Мазда» допустил наезд на двух пешеходов. После этого их отбросило на встречный автомобиль «Рено».

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства аварии, опрашивают водителей и очевидцев.

Ранее на дороге М-8 «Холмогоры» в Александровском районе Владимирской области столкнулись пассажирский автобус и грузовик c полуприцепом. В результате ДТП пострадали 22 человека, 16 были госпитализированы.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:АварияДТП
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