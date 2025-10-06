Уникальность балетного проекта Ballet Triptych заключается в том, что в один вечер можно увидеть три абсолютно разных одноактных спектакля со своим стилем, видением балетного языка – классического и современного. Об этом НСН рассказал премьер Большого театра Артем Овчаренко.

Мировая премьера проекта, созданного компанией Muse Agency, состоится на сцене Государственного Кремлевского Дворца 13 октября. Постановка посвящена творческому осмыслению трех аспектов русской культуры – литературы, музыки и живописи. Она состоит из одноактных балетов: «Кроткая», «Рахманинов» и «Футаж».

«Есть балеты «ответы», а есть - «вопросы», «Футаж» - из последнего разряда. Тема балета-танцсимфонии в постановке Дмитрия Антипова - полотна Василия Кандинского под музыку Мориса Равеля. Кандинский – представитель абстракционизма в живописи, Равель – импрессионист в музыке. Для нас с Евгенией Образцовой – вызов, чтобы объединить в танце эти два направления. Мы будем передавать именно состояние, вдохновение, определенный стиль. Абстракционизм и импрессионизм подразумевают для меня вопросы. Если зритель выйдет после спектакля с ощущением, что мы расшевелили его, и он будет думать о нём несколько дней, это будет большая победа для всех нас, создателей спектакля», - отметил заслуженный артист России.