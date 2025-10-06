«Зрителя надо расшевелить!»: Премьер Большого театра о проекте Ballet Triptych
Объединить в танце абстракционизм художника Кандинского и импрессионизм композитора Равеля – творческий вызов для балета, заявил НСН заслуженный артист России.
Уникальность балетного проекта Ballet Triptych заключается в том, что в один вечер можно увидеть три абсолютно разных одноактных спектакля со своим стилем, видением балетного языка – классического и современного. Об этом НСН рассказал премьер Большого театра Артем Овчаренко.
Мировая премьера проекта, созданного компанией Muse Agency, состоится на сцене Государственного Кремлевского Дворца 13 октября. Постановка посвящена творческому осмыслению трех аспектов русской культуры – литературы, музыки и живописи. Она состоит из одноактных балетов: «Кроткая», «Рахманинов» и «Футаж».
«Есть балеты «ответы», а есть - «вопросы», «Футаж» - из последнего разряда. Тема балета-танцсимфонии в постановке Дмитрия Антипова - полотна Василия Кандинского под музыку Мориса Равеля. Кандинский – представитель абстракционизма в живописи, Равель – импрессионист в музыке. Для нас с Евгенией Образцовой – вызов, чтобы объединить в танце эти два направления. Мы будем передавать именно состояние, вдохновение, определенный стиль. Абстракционизм и импрессионизм подразумевают для меня вопросы. Если зритель выйдет после спектакля с ощущением, что мы расшевелили его, и он будет думать о нём несколько дней, это будет большая победа для всех нас, создателей спектакля», - отметил заслуженный артист России.
Овчаренко также рассказал о собственном восприятии Ballet Triptych и особенностях постановки третьей части проекта.
«По-русски «триптих», это — «тройчатка». Таким словом в балетном мире называют вечер одноактных спектаклей. Я участвую во многих тройчатках – и в классических, и в современных, люблю эксперименты, готов всегда делать новое и неожиданное, это всегда что-то прекрасное, волнительное. В «Футаже» с примой-балерина Большого театра Евгенией Образцовой мы будем танцевать красивое адажио. Я очень люблю с ней работать, у нас были до этого прекрасные совместные спектакли. С Дмитрием Антиповым я тоже работал. Уверен - если мы соберемся, то можем сделать что-то прекрасное», - подчеркнул собеседник НСН.
В третьей части Ballet Triptych также выступят прима-балерина «Кремлевского балета» Дарья Канделаки (Бочкова), ведущий солист Московского академического Музыкального театра К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко Артур Мкртчян, ведущая солистка МАМТ Валерия Муханова и Дмитрий Соболевский.
Первую часть проекта «Кроткая» поставил по одноименной повести Федора Достоевского британский хореограф Джона Пол Кук. Он рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что этот спектакль вырос с нуля за короткое время и превратился в настоящую исповедь. Главную роль в «Кроткой» исполняет приглашенная прима-балерина МАМТ Ксения Рыжкова.
Вторая часть, «Рахманинов», хореографа Мариинского театра Дмитрия Пимонова станет путешествием по пьесам-фантазиям великого русского композитора. Главную мужскую роль в нем исполнит первый солист Мариинского театра Константин Зверев. Его партнершами выступят первые солистки Мариинки Кристина Шапран и Елена Евсеева, а также прима-балерина Михайловского театра Ирина Перрен.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «В столицы не бегут»: Как молодежь развивает театр на Дальнем Востоке
- Силуанов: Повышение НДС до 22% увеличит инфляцию на 1%
- Проблемы с загранпаспортами объяснили невнимательностью россиян
- «Не хватает €44 млрд»: Отставка Лекорню приблизила уход Макрона с поста президента
- В РПЦ рассказали, что поможет сохранить брак
- В Кремле приветствуют заявление Трампа по ДСНВ
- Матвиенко заявила, что бюджет России должен быть «мускулистым»
- «Зрителя надо расшевелить!»: Премьер Большого театра о проекте Ballet Triptych
- ВС России освободили Отрадное в Харьковской области
- В РСТ объяснили, в каких случаях загранпаспорт признается недействительным
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru