В Кремле приветствуют заявление Трампа по ДСНВ

Россия приветствует заявление президента США Дональда Трампа об инициативе российского лидера Владимира Путина по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Ранее Путин заявил, что РФ готова зафиксировать статус-кво для ДСНВ на год. Трамп назвал предложение российского коллеги хорошей идеей, пишет «Свободная пресса».

«Безусловно, мы приветствуем такое заявление», - подчеркнул представитель Кремля.

По словам Пескова, это дает основания для оптимизма в том плане, что Вашингтон поддержит инициативу российской стороны.

ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
