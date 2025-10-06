В Кремле приветствуют заявление Трампа по ДСНВ
Россия приветствует заявление президента США Дональда Трампа об инициативе российского лидера Владимира Путина по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Ранее Путин заявил, что РФ готова зафиксировать статус-кво для ДСНВ на год. Трамп назвал предложение российского коллеги хорошей идеей, пишет «Свободная пресса».
«Безусловно, мы приветствуем такое заявление», - подчеркнул представитель Кремля.
По словам Пескова, это дает основания для оптимизма в том плане, что Вашингтон поддержит инициативу российской стороны.
