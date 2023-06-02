В Калужской области упал «неопознанный объект»

«Сегодня в 6.45 в Кировском районе ... упал неопознанный объект», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

В результате произошел взрыв. По словам главы региона, повреждений объектов экономики и жилых домов нет. Никто из жителей не пострадал.

Накануне неопознанный объект упал в поле в Дзержинском районе Калужской области, напоминает «Свободная пресса». Позже выяснилось, что рухнувший аппарат — советский Ту-141 «Стриж», переделанный в дрон-камикадзе ВСУ, пишет РИА ФАН. Пострадавших в результате ЧП нет.

