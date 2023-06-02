В Калужской области упал «неопознанный объект»
«Неопознанный объект» упал в лесу в Кировском районе Калужской области. Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша.
«Сегодня в 6.45 в Кировском районе ... упал неопознанный объект», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
В результате произошел взрыв. По словам главы региона, повреждений объектов экономики и жилых домов нет. Никто из жителей не пострадал.
Накануне неопознанный объект упал в поле в Дзержинском районе Калужской области, напоминает «Свободная пресса». Позже выяснилось, что рухнувший аппарат — советский Ту-141 «Стриж», переделанный в дрон-камикадзе ВСУ, пишет РИА ФАН. Пострадавших в результате ЧП нет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru