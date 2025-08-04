Российские легкоатлеты завоевали два золота на турнире в Нигере
Пять российских легкоатлетов завоевали медали на международном Кубке Сахель в Нигере. Об этом рассказал тренер сборной РФ Дмитрий Богданов.
Награды турнира получили все пять отечественных спортсменов, которые приняли участие в соревнованиях. Богданов подчеркнул, что атлеты «отправились на этот турнир с флагом и с гимном страны».
«Прыгун в высоту Александр Асанов и бегунья Ольга Лизякина (400 м) заняли первые места, Антон Чипизубов был вторым в беге на 5 000 м», - рассказал тренер в беседе с ТАСС.
Кроме того, Карина Кочеткова и Константин Шабанов заняли третьи места в беге на 200 м и беге на 110 м с барьерами соответственно.
Ранее российская команда завоевала золото в мужской комбинированной эстафете 4×100 м на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре, пишет 360.ru.
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