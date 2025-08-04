Налоговая разблокировала счета Юрия Антонова
4 августа 202509:52
Федеральная налоговая служба разблокировала операции по счетам певца и композитора, народного артиста России Юрия Антонова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса проверки контрагентов «Контур.Фокус».
Ранее стало известно, что ФНС приняла решения о частичном или полном приостановлении операций по ряду счетов артиста.
«Действующие приостановления операций по счетам... отсутствуют», - указано в материалах сервиса.
На минувшей неделе Юрий Антонов пропустил церемонию вручения премии «Триумф» из-за травмы ноги, пишет Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru