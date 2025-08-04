Правительство выделит свыше 40 млрд рублей на поддержку Курской области
Правительство России дополнительно выделит средства для поддержки населения и бизнеса в Курской, Белгородской и Брянской областях. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.
Отмечается, что в соответствии с поручением президента правительство направит еще более 40 млрд рублей Курской области.
«Средства пойдут в том числе и на продолжение ежемесячных выплат в связи с утратой имущества первой необходимости. Общий объем финансирования уже превысил 100 млрд рублей», - указали в пресс-службе.
Кроме того, кабмин дополнительно выделит 650,5 млн рублей для компенсации расходов по оплате работникам вынужденного простоя в третьем квартале года.
Ранее правительство направило более 1,3 млрд рублей на компенсацию расходов за наем жилья курянам, вынужденным покинуть места проживания из-за атак ВСУ, напоминает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru