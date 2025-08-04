ВТБ: В июле банки выдали 340 млрд рублей ипотеки
4 августа 202510:56
Банки России в июле выдали 340 млрд рублей ипотечных кредитов на покупку жилья. Об этом сообщает пресс-служба ВТБ.
Как уточнили в банке, это предварительные оценки. Выдача ипотеки в июле на 11% превысила июньские показатели.
«Средняя сумма кредита составила около 5,5 млн рублей», - указали в ВТБ.
Большинство выдач приходится на программы ипотеки с господдержкой - 83% за июль, 79% с начала года.
Между тем президент Владимир Путин призвал банки не усугублять ситуацию с ипотекой дополнительными платежами по договорам, сообщает РЕН ТВ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru