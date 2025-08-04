ВТБ: В июле банки выдали 340 млрд рублей ипотеки

Банки России в июле выдали 340 млрд рублей ипотечных кредитов на покупку жилья. Об этом сообщает пресс-служба ВТБ.

Как уточнили в банке, это предварительные оценки. Выдача ипотеки в июле на 11% превысила июньские показатели.

«Средняя сумма кредита составила около 5,5 млн рублей», - указали в ВТБ.

Большинство выдач приходится на программы ипотеки с господдержкой - 83% за июль, 79% с начала года.

Между тем президент Владимир Путин призвал банки не усугублять ситуацию с ипотекой дополнительными платежами по договорам, сообщает РЕН ТВ.

