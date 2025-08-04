В Кабардино-Балкарии нейтрализовали троих террористов

Злоумышленники планировали совершить нападение на сотрудников правоохранительных структур республики. При задержании фигуранты оказали вооруженное сопротивление, они были нейтрализованы ответным огнем.

Как сообщает Следственный комитет, в ночь на 1 августа на окраине Исламея обнаружили троих вооруженных мужчин в автомобиле. На месте нашли два автомата Калашникова, пистолет и патроны, два самодельных изготовленных из гранат взрывных устройства, телефоны с перепиской с находящимися за границей координаторами террористической деятельности.

Правоохранители возбудили уголовное дело о незаконных приобретении и ношении оружия, изготовлении и обороте взрывчатки группой лиц по предварительному сговору, а также о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Ранее в Краснодарском крае двух подростков задержали по подозрению в попытке поджога административного здания в станице Кавказской, напоминает 360.ru.

