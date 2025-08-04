В Кабардино-Балкарии нейтрализовали троих террористов
ФСБ нейтрализовала в Кабардино-Балкарии трех сторонников международной террористической организации, которые готовили вооруженное нападение на силовиков. Об этом сообщил Центр общественных связей спецслужбы.
«В селе Исламей Баксанского района... на конспиративном адресе пребывания установлены трое граждан России, являющихся участниками запрещенной на территории РФ международной террористической организации», - говорится в сообщении.
Злоумышленники планировали совершить нападение на сотрудников правоохранительных структур республики. При задержании фигуранты оказали вооруженное сопротивление, они были нейтрализованы ответным огнем.
Как сообщает Следственный комитет, в ночь на 1 августа на окраине Исламея обнаружили троих вооруженных мужчин в автомобиле. На месте нашли два автомата Калашникова, пистолет и патроны, два самодельных изготовленных из гранат взрывных устройства, телефоны с перепиской с находящимися за границей координаторами террористической деятельности.
Правоохранители возбудили уголовное дело о незаконных приобретении и ношении оружия, изготовлении и обороте взрывчатки группой лиц по предварительному сговору, а также о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
Ранее в Краснодарском крае двух подростков задержали по подозрению в попытке поджога административного здания в станице Кавказской, напоминает 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сделает вид: Юшков объяснил, почему Индия не откажется от российской нефти
- Российские легкоатлеты завоевали два золота на турнире в Нигере
- В Кабардино-Балкарии нейтрализовали троих террористов
- Налоговая разблокировала счета Юрия Антонова
- Умер кинорежиссер Эльдар Шенгелая
- МВД РФ объявило в розыск четырех экс-министров обороны Украины
- Овечкин занял первое место в рейтинге по заработанным деньгам в НХЛ
- СМИ: Нетаньяху рассматривает военный способ освобождения заложников в Газе
- В Екатеринбурге при пожаре в гаражном комплексе пострадали более 150 машин
- СМИ: У Трампа наблюдаются признаки когнитивных проблем
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru