В Кабардино-Балкарии нейтрализовали троих террористов

ФСБ нейтрализовала в Кабардино-Балкарии трех сторонников международной террористической организации, которые готовили вооруженное нападение на силовиков. Об этом сообщил Центр общественных связей спецслужбы.

«В селе Исламей Баксанского района... на конспиративном адресе пребывания установлены трое граждан России, являющихся участниками запрещенной на территории РФ международной террористической организации», - говорится в сообщении.

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Злоумышленники планировали совершить нападение на сотрудников правоохранительных структур республики. При задержании фигуранты оказали вооруженное сопротивление, они были нейтрализованы ответным огнем.

Как сообщает Следственный комитет, в ночь на 1 августа на окраине Исламея обнаружили троих вооруженных мужчин в автомобиле. На месте нашли два автомата Калашникова, пистолет и патроны, два самодельных изготовленных из гранат взрывных устройства, телефоны с перепиской с находящимися за границей координаторами террористической деятельности.

Правоохранители возбудили уголовное дело о незаконных приобретении и ношении оружия, изготовлении и обороте взрывчатки группой лиц по предварительному сговору, а также о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Ранее в Краснодарском крае двух подростков задержали по подозрению в попытке поджога административного здания в станице Кавказской, напоминает 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТеррористыКабардино-балкарияСледственный КомитетФСБ

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