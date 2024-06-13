В Калужской области нашли обломки сбитого украинского БПЛА

Обломки украинского беспилотника, сбитого ранее, обнаружили в Кировском районе Калужской области. Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша.

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Губернатор уточнил, что фрагменты БПЛА были найдены в лесном массиве.

«Для проведения оперативных действий на месте работает опергруппа», — написал Шапша в своем Telegram-канале.

Как напомнил губернатор, при обнаружении обломков беспилотников не следует приближаться к ним или трогать их, необходимо сообщить о находке в экстренные службы.

Между тем в Ярославской и Владимирской областях уничтожили четыре украинских беспилотника, пишет 360.ru.

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Фото: elan_driver/VK
ТЕГИ:БеспилотникиКалужская Область

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