В Калужской области нашли обломки сбитого украинского БПЛА

Губернатор уточнил, что фрагменты БПЛА были найдены в лесном массиве.

«Для проведения оперативных действий на месте работает опергруппа», — написал Шапша в своем Telegram-канале.

Как напомнил губернатор, при обнаружении обломков беспилотников не следует приближаться к ним или трогать их, необходимо сообщить о находке в экстренные службы.

Между тем в Ярославской и Владимирской областях уничтожили четыре украинских беспилотника, пишет 360.ru.

