В Калужской области нашли обломки сбитого украинского БПЛА
Обломки украинского беспилотника, сбитого ранее, обнаружили в Кировском районе Калужской области. Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша.
Губернатор уточнил, что фрагменты БПЛА были найдены в лесном массиве.
«Для проведения оперативных действий на месте работает опергруппа», — написал Шапша в своем Telegram-канале.
Как напомнил губернатор, при обнаружении обломков беспилотников не следует приближаться к ним или трогать их, необходимо сообщить о находке в экстренные службы.
Между тем в Ярославской и Владимирской областях уничтожили четыре украинских беспилотника, пишет 360.ru.
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