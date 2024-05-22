Над Белгородской и Калужской областями сбили четыре беспилотника ВСУ

Четыре украинских беспилотника самолетного типа уничтожили над Белгородской и Калужской областями. Об этом сообщает Минобороны.

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА», — указали в ведомстве.

Дежурные средства противовоздушной обороны сбили три дрона над Белгородской областью и один беспилотник — над Калужской.

Ранее глава Калужской области Владислав Шапша сообщил, что в Дзержинском районе региона был уничтожен беспилотник, никто не пострадал, напоминает 360.ru.

