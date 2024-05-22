Над Белгородской и Калужской областями сбили четыре беспилотника ВСУ
22 мая 202407:48
Четыре украинских беспилотника самолетного типа уничтожили над Белгородской и Калужской областями. Об этом сообщает Минобороны.
«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА», — указали в ведомстве.
Дежурные средства противовоздушной обороны сбили три дрона над Белгородской областью и один беспилотник — над Калужской.
Ранее глава Калужской области Владислав Шапша сообщил, что в Дзержинском районе региона был уничтожен беспилотник, никто не пострадал, напоминает 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Над Белгородской и Калужской областями сбили четыре беспилотника ВСУ
- СМИ: Газманов и Князь выступят на финале Кубка России по футболу
- В Дзержинском районе Калужской области сбили БПЛА
- США: Россия запустила в космос аппарат, способный уничтожать другие спутники
- Конгрессвумен Грин: Агенты ФБР планировали убийство Трампа
- СМИ: Смерть актера Мэттью Перри стала предметом расследования
- СМИ: Россияне покидают Турцию из-за финансовых трудностей
- Байден обвинил Трампа в использовании «языка Гитлера»
- Роспотребнадзор выявил в России новый вариант коронавируса FLiRT
- Муфтий Москвы: Запрет никаба может создать новые очаги напряженности
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru