В Калужской области нашли обломки беспилотника ВСУ
В Калужской области в Козельском районе обнаружили обломки беспилотника самолетного типа. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Владислав Шапша.
По его словам, после работы систем противовоздушной обороны местные жители нашли обломки украинских БПЛА в лесу раньше оперативных служб. Шапша отметил, что на месте обнаружения объекта сейчас работают специалисты.
Губернатор области призвал граждан не подходить к фрагментам и не трогать их, так как на них может находиться взрывное устройство.
Ранее в Острогожском районе Воронежской области, где после падения беспилотника начался пожар рядом с взрывоопасными объектами, ввели режим ЧС, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- В Калужской области нашли обломки беспилотника ВСУ
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