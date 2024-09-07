В Калужской области нашли обломки беспилотника ВСУ

Губернатор области призвал граждан не подходить к фрагментам и не трогать их, так как на них может находиться взрывное устройство.

Ранее в Острогожском районе Воронежской области, где после падения беспилотника начался пожар рядом с взрывоопасными объектами, ввели режим ЧС, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».