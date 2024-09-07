В Калужской области нашли обломки беспилотника ВСУ

В Калужской области в Козельском районе обнаружили обломки беспилотника самолетного типа. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Владислав Шапша.

По его словам, после работы систем противовоздушной обороны местные жители нашли обломки украинских БПЛА в лесу раньше оперативных служб. Шапша отметил, что на месте обнаружения объекта сейчас работают специалисты.

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Губернатор области призвал граждан не подходить к фрагментам и не трогать их, так как на них может находиться взрывное устройство.

Ранее в Острогожском районе Воронежской области, где после падения беспилотника начался пожар рядом с взрывоопасными объектами, ввели режим ЧС, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/avbogomaz
ТЕГИ:РоссияВСУБеспилотникиКалужская Область

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