В Калужской области на трассе М-3 «Украина» столкнулись 7 машин
Семь машин столкнулись в Калужской области на трассе М-3 «Украина», движение временно осуществляется по одной полосе. Об этом сообщило «МВД Медиа».
Согласно данным, два ДТП произошли на 88-м километре трассы М-3. Отмечается, что первая авария с участием трех автомобилей произошла в 14:25 мск, никто не пострадал. При этом через некоторое время на том же отрезке дороги в две поврежденные машины врезалось еще четыре транспортных средства. В результате этого ДТП один человек пострадал.
Ранее, 11 января, семь человек погибли в ДТП в Пензенской области. Отмечается, что два автомобиля столкнулись около 3:00 часов. Авария произошла на 504-м километре федеральной трассы М-5 «Урал», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru