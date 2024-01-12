В Калужской области на трассе М-3 «Украина» столкнулись 7 машин

Согласно данным, два ДТП произошли на 88-м километре трассы М-3. Отмечается, что первая авария с участием трех автомобилей произошла в 14:25 мск, никто не пострадал. При этом через некоторое время на том же отрезке дороги в две поврежденные машины врезалось еще четыре транспортных средства. В результате этого ДТП один человек пострадал.

Ранее, 11 января, семь человек погибли в ДТП в Пензенской области. Отмечается, что два автомобиля столкнулись около 3:00 часов. Авария произошла на 504-м километре федеральной трассы М-5 «Урал», передает «Радиоточка НСН».

