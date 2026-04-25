В Калуге обломки БПЛА повредили крыши трех многоквартирных домов
25 апреля 202601:23
Кровли трех домов в Калуге повреждены после атаки БПЛА. Об этом сообщил глава Калужской области Владислав Шапша.
Как отметил губернатор, накануне вечером над Калугой ликвидировали БПЛА.
«Осколками... причинены незначительные повреждения кровлям трех многоквартирных домов», - написал Шапша в своем Telegram-канале.
Никто не пострадал. На месте инцидента работает оперативная группа.
Ранее в Ростовской области после отражения воздушной атаки обломки БПЛА упали на территории коммерческого объекта, была повреждена эстакада.
