В Калифорнии сошли с рельсов несколько вагонов поезда

По данным правоохранителей, инцидент произошел в пятницу. Сколько именно вагонов сошло с рельсов, не уточняется. В результате ЧП получили повреждения несколько припаркованных автомобилей.

По данным СМИ, в Калифорнии сошли с рельсов несколько цистерн. Что перевозил железнодорожный состав, неизвестно, однако отмечается, что опасности в связи с произошедшим нет.

Ранее в Забайкальском крае сошли с рельсов 14 вагонов с углем, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

