В Калифорнии сошли с рельсов несколько вагонов поезда
Несколько вагонов поезда сошли с рельсов в городе Сонора в американском штате Калифорния, пострадавших нет. Об этом сообщила местная полиция в соцсетях.
По данным правоохранителей, инцидент произошел в пятницу. Сколько именно вагонов сошло с рельсов, не уточняется. В результате ЧП получили повреждения несколько припаркованных автомобилей.
По данным СМИ, в Калифорнии сошли с рельсов несколько цистерн. Что перевозил железнодорожный состав, неизвестно, однако отмечается, что опасности в связи с произошедшим нет.
Ранее в Забайкальском крае сошли с рельсов 14 вагонов с углем, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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