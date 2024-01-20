В Калифорнии сошли с рельсов несколько вагонов поезда

Несколько вагонов поезда сошли с рельсов в городе Сонора в американском штате Калифорния, пострадавших нет. Об этом сообщила местная полиция в соцсетях.

МЧС: В Забайкалье сошли с рельсов 14 вагонов с углем

По данным правоохранителей, инцидент произошел в пятницу. Сколько именно вагонов сошло с рельсов, не уточняется. В результате ЧП получили повреждения несколько припаркованных автомобилей.

По данным СМИ, в Калифорнии сошли с рельсов несколько цистерн. Что перевозил железнодорожный состав, неизвестно, однако отмечается, что опасности в связи с произошедшим нет.

Ранее в Забайкальском крае сошли с рельсов 14 вагонов с углем, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПоездСША

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