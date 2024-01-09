МЧС: В Забайкалье сошли с рельсов 14 вагонов с углем
Сход 14 вагонов грузового поезда с углем зафиксировали в Забайкальском крае, причиной ЧП стало столкновение состава со следовавшим в противоположную сторону порожним поездом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
Авария произошла в 1:17 во вторник (19:17 понедельника мск) на перегоне Бушулей-Алеур. Никто не пострадал, угрозы экологии нет.
«В результате столкновения произошел сход 14 вагонов с углем, из которых пять вагонов опрокинулись на бок, девять сошли тележками, а также наклонены две секции локомотива одного из поездов», — указали в МЧС.
Движение поездов в обоих направлениях приостановили, пишет Ura.ru. Задерживаются несколько пассажирских составов. На месте ЧП проводят аварийно-восстановительные работы, в них задействовали 90 специалистов и 15 единиц техники.
По данным Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, по факту инцидента организована проверка соблюдения требований безопасности, в случае необходимости будут приняты меры реагирования.
Ранее в РЖД сообщили, что в Забайкалье на перегоне Алеур-Бушулей сошли с рельсов 27 вагонов грузового поезда, напоминает телеканал «360».
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