В Калифорнии произошла утечка на нефтепроводе
4 октября 202106:40
Более 3 тысяч баррелей нефти попало в Тихий океан в США, сообщает CNN.
Авария произошла в штате Калифорния из-за утечки на нефтепроводе компании Amplify Energy.
Инцидент уже оказал влияние на местную фауну. Эксперты находят мертвых птиц и рыбу на побережье.
Длина нефтяного пятна составляет 12 км, и разлив до сих пор не локализован.
Ранее утечку нефтепродуктов зафиксировали в порту Темрюка в Краснодарском крае.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru