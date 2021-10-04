В Калифорнии произошла утечка на нефтепроводе

Более 3 тысяч баррелей нефти попало в Тихий океан в США, сообщает CNN.

Глава Росприроднадзора назвала разлив нефти в Новороссийске значительно меньшим, чем в Норильске

Авария произошла в штате Калифорния из-за утечки на нефтепроводе компании Amplify Energy.

Инцидент уже оказал влияние на местную фауну. Эксперты находят мертвых птиц и рыбу на побережье.

Длина нефтяного пятна составляет 12 км, и разлив до сих пор не локализован.

Ранее утечку нефтепродуктов зафиксировали в порту Темрюка в Краснодарском крае.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭкологияНефть
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