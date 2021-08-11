Глава Росприроднадзора назвала разлив нефти в Новороссийске значительно меньшим, чем в Норильске

Фотографии нефтяного загрязнения в Новороссийске Института космических исследований РАН не доказывают большой объем разлива. Такое мнение выразила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в эфире телеканала "Россия 24".



По словам Радионовой, сам Росприроднадзор работает со специальным оборудованием, поэтому их данные более точные. Она отметила, что разлив нефти, произошедший при погрузке топлива на танкер в Новороссийске, не сравнится по масштабу с аварией в Норильске, произошедшей в прошлом году.



"Понятно, что Норильск на слуху, но там 19 тыс. тонн попало в окружающую среду и в водные объекты. Здесь, конечно, эти суммы будут несоизмеримы", - подчеркнула глава ведомства.

