Глава Росприроднадзора назвала разлив нефти в Новороссийске значительно меньшим, чем в Норильске
Фотографии нефтяного загрязнения в Новороссийске Института космических исследований РАН не доказывают большой объем разлива. Такое мнение выразила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в эфире телеканала "Россия 24".
По словам Радионовой, сам Росприроднадзор работает со специальным оборудованием, поэтому их данные более точные. Она отметила, что разлив нефти, произошедший при погрузке топлива на танкер в Новороссийске, не сравнится по масштабу с аварией в Норильске, произошедшей в прошлом году.
"Понятно, что Норильск на слуху, но там 19 тыс. тонн попало в окружающую среду и в водные объекты. Здесь, конечно, эти суммы будут несоизмеримы", - подчеркнула глава ведомства.
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