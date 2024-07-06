В кафе в Бурятии отравились 22 человека

По данным ведомства, 5 июля заболевшие, в том числе 13 детей, обратились в инфекционное отделение Гусиноозерской центральной районной больницы.

«Госпитализировано 10 человек, из них 8 детей, остальные пациенты находятся на амбулаторном лечении. В ходе эпидемиологического расследования Управлением Роспотребнадзора... установлено, что обратившиеся в медицинское учреждение употребляли еду, приобретенную в одном из кафе г. Гусиноозерска», — подчеркнули в прокуратуре.

Специалисты проведут надзорные мероприятия, в ходе которых оценят исполнение хозяйствующими субъектами требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии граждан.

Ранее в Братске 31 человека госпитализировали с признаками пищевого отравления после посещения одного из кафе, у десяти заболевших обнаружили ДНК сальмонелл.

