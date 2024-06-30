В Волгоградской области шесть человек отравились салатами

В городе Волжском Волгоградской области шесть человек отравились купленными в пекарне салатами, сообщило региональное управление Следственного комитета России.

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Среди пострадавших - один несовершеннолетний. Возбуждено уголовное дело по статье о производстве и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности.

В СК отметили, что пострадавшим потребовалась помощь медиков. Госпитализировано шесть человек.

По данным ведомства, речь идет о пекарне «Печка». В заведении неоднократно фиксировались случаи продажи просроченной продукции.

Ранее Люблинский суд Москвы приостановил работу «Кухни на районе» на 90 суток из-за нарушения санитарных норм. Едой из сервиса отравились не менее 188 человек, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ОтравлениеВолгоградская Область

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