В Волгоградской области шесть человек отравились салатами
В городе Волжском Волгоградской области шесть человек отравились купленными в пекарне салатами, сообщило региональное управление Следственного комитета России.
Среди пострадавших - один несовершеннолетний. Возбуждено уголовное дело по статье о производстве и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности.
В СК отметили, что пострадавшим потребовалась помощь медиков. Госпитализировано шесть человек.
По данным ведомства, речь идет о пекарне «Печка». В заведении неоднократно фиксировались случаи продажи просроченной продукции.
Ранее Люблинский суд Москвы приостановил работу «Кухни на районе» на 90 суток из-за нарушения санитарных норм. Едой из сервиса отравились не менее 188 человек, передает «Радиоточка НСН».
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