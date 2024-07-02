В Братске 31 человек госпитализирован после посещения кафе

Более 30 человек госпитализировали в Братске с признаками пищевого отравления после посещения одного из кафе. Об этом сообщил глава Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что в Братске ряд горожан обратились к медикам с жалобами после посещения заведения Mexiko, пишет RT. Следственный комитет возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Как отметил Кобзев, в медучреждения обратились 32 пострадавших, 31 человека, в том числе восемь детей, госпитализировали.

«У всех пострадавших заболевание протекает по типу гастроэнтерита средней и легкой степени тяжести. По результатам исследований у 10 заболевших обнаружена ДНК сальмонелл», — указал губернатор.

Кобзев подчеркнул, что работу кафе, где отравились горожане, приостановили, в суд передали материалы дела. Специалисты выявили нарушения в деятельности заведения: так, организация не была зарегистрирована в ветеринарной информсистеме ФГИС ВетИС «Цербер», и в кафе использовали продукцию животного происхождения без необходимых ветеринарно-сопроводительных документов.

