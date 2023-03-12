В Саратовской области столкнулись около 20 машин
12 марта 202309:05
В Саратовской области произошла массовая автоавария, сообщает «РЕН ТВ».
На 133 километре автодороги Сызрань – Саратов – Волгоград столкнулись около 20 автомобилей. По предварительным данным, пострадали восемь человек.
Ранее беременная девушка пострадала в массовом дорожно-транспортном происшествии в Санкт-Петербурге.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru