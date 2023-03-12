В Саратовской области столкнулись около 20 машин

В Саратовской области произошла массовая автоавария, сообщает «РЕН ТВ».

Крупное ДТП парализовало движение на Кутузовском проспекте

На 133 километре автодороги Сызрань – Саратов – Волгоград столкнулись около 20 автомобилей. По предварительным данным, пострадали восемь человек.

Ранее беременная девушка пострадала в массовом дорожно-транспортном происшествии в Санкт-Петербурге.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Саратовская ОбластьПроисшествияДТП
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