В Кабардино-Балкарии три человека погибли в автоаварии

После столкновения автомашина жителя Баксана врезалась в дерево. В результате 25-летний водитель и девушки 22 и 24 лет от полученных травм скончались на месте автоаварии. При этом водитель второй «Гранты» съехала в поле и не пострадал.

Напомним, несколько дней назад в Орловской области произошло ДТП, в результате которого погибли четыре человека.

Инцидент произошел на трассе Орел-Новосиль. Автомобиль Opel Insignia и Renault столкнулись «лоб в лоб».

