В Кабардино-Балкарии три человека погибли в автоаварии

Две девушки и мужчина погибли в ДТП в Баксанском районе Кабардино-Балкарии, сообщает региональное УГИБДД.

На федеральной трассе «Кавказ» произошло столкновение двух автомобилей «Лада Гранта». Одной из них управлял 21-летний нальчанин, другой - 25-летний житель Баксана. Автомобили двигались в попутном направлении.

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После столкновения автомашина жителя Баксана врезалась в дерево. В результате 25-летний водитель и девушки 22 и 24 лет от полученных травм скончались на месте автоаварии. При этом водитель второй «Гранты» съехала в поле и не пострадал.

Напомним, несколько дней назад в Орловской области произошло ДТП, в результате которого погибли четыре человека.

Инцидент произошел на трассе Орел-Новосиль. Автомобиль Opel Insignia и Renault столкнулись «лоб в лоб».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:АварияДТП
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