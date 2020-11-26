В Кабардино-Балкарии три человека погибли в автоаварии
Две девушки и мужчина погибли в ДТП в Баксанском районе Кабардино-Балкарии, сообщает региональное УГИБДД.
На федеральной трассе «Кавказ» произошло столкновение двух автомобилей «Лада Гранта». Одной из них управлял 21-летний нальчанин, другой - 25-летний житель Баксана. Автомобили двигались в попутном направлении.
После столкновения автомашина жителя Баксана врезалась в дерево. В результате 25-летний водитель и девушки 22 и 24 лет от полученных травм скончались на месте автоаварии. При этом водитель второй «Гранты» съехала в поле и не пострадал.
Напомним, несколько дней назад в Орловской области произошло ДТП, в результате которого погибли четыре человека.
Инцидент произошел на трассе Орел-Новосиль. Автомобиль Opel Insignia и Renault столкнулись «лоб в лоб».
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