Четыре человека погибли в ДТП под Орлом

В Орловской области произошло ДТП, в результате которого погибли четыре человека. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на региональную полицию.

Уточняется, что инцидент произошел на трассе Орел-Новосиль. Автомобиль Opel Insignia и Renault столкнулись «лоб в лоб». По предварительным данным, водитель Opel выехал на встречную полосу.

На месте аварии скончались водитель, две женщины и 8-летняя девочка. Еще одна 11-летняя девочка доставлена в больницу. Ее состояние не уточняется.

