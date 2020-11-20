Четыре человека погибли в ДТП под Орлом
20 ноября 202021:48
В Орловской области произошло ДТП, в результате которого погибли четыре человека. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на региональную полицию.
Уточняется, что инцидент произошел на трассе Орел-Новосиль. Автомобиль Opel Insignia и Renault столкнулись «лоб в лоб». По предварительным данным, водитель Opel выехал на встречную полосу.
На месте аварии скончались водитель, две женщины и 8-летняя девочка. Еще одна 11-летняя девочка доставлена в больницу. Ее состояние не уточняется.
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20 ноября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru