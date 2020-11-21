Житель Саратовской области получил 7,5 лет колонии за «пьяное» ДТП

Суд признал виновным жителя Саратовской области в ДТП, в котором погибла 4-летняя девочка, и приговорил его к 7,5 годам колонии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную прокуратуру.

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Уточняется, что ДТП произошло в августе текущего года. 32-летний водитель Opel сбил девочку, которая скончалась на месте от полученных травм. Позже выяснилось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данным агентства, приговор еще не вступил в силу и у обвиняемого есть возможность его обжаловать.

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ТЕГИ:Саратовская ОбластьДТП
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