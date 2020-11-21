Житель Саратовской области получил 7,5 лет колонии за «пьяное» ДТП
Суд признал виновным жителя Саратовской области в ДТП, в котором погибла 4-летняя девочка, и приговорил его к 7,5 годам колонии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную прокуратуру.
Уточняется, что ДТП произошло в августе текущего года. 32-летний водитель Opel сбил девочку, которая скончалась на месте от полученных травм. Позже выяснилось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
По данным агентства, приговор еще не вступил в силу и у обвиняемого есть возможность его обжаловать.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,0 млн+24 318 / сут.
Умерли
35 311+461 / сут.
Выздоровели
1,6 млн+24 758 / сут.
- Путин поручил обеспечить инвалидов жильём к 2025 году
- Разведки стран ЕС подготовили первый в истории доклад по общим угрозам
- ГП Азербайджана попросила помощи у России в расследовании дела журналиста Пегова
- Немецкая полиция задержала врача по подозрению в убийстве пациентов с коронавирусом
- Джорджия объявила о победе Байдена в штате
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru