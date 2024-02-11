В Кабардино-Балкарии на площади 2 тыс. кв. м. горит рынок
11 февраля 202411:09
В Кабардино-Балкарии произошел пожар на рынке городе Майский, пишут «Известия» 11 февраля.
По данным издания, площадь пожара составляет 2 тыс. кв. м. На месте работают пожарные.
Людей эвакуируют..
Спасатели уточнили, что пожар распространился по крыше торгового павильона.
В ликвидации пожара задействовано 42 специалиста и 10 единиц техники, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
Ранее огнеборцы локализовали пожар на рынке «Садовод» в Москве, сообщает пресс-служба МЧС России.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru