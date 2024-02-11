В Кабардино-Балкарии на площади 2 тыс. кв. м. горит рынок

В Кабардино-Балкарии произошел пожар на рынке городе Майский, пишут «Известия» 11 февраля.

СМИ: Пожар произошел в ТЦ «Светофор» в подмосковных Люберцах

По данным издания, площадь пожара составляет 2 тыс. кв. м. На месте работают пожарные.

Людей эвакуируют..

Спасатели уточнили, что пожар распространился по крыше торгового павильона.

В ликвидации пожара задействовано 42 специалиста и 10 единиц техники, сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Ранее огнеборцы локализовали пожар на рынке «Садовод» в Москве, сообщает пресс-служба МЧС России.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пивоваров
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